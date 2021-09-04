مفاجأة مدوية .. تراكتور الإيراني يدرس الانسحاب أمام النصر

مفاجأة قد تقود النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير إعلامية، عن مفاجأة مدوية تنتظر مباراة النصر أمام تراكتور سازي الإيراني، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره تراكتور يوم 14 سبتمبر الجاري، في دور الـ16، ضمن منافسات البطولة القارية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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الإعلامي الإيراني "davood igdery" نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي تراكتور يدرس الانسحاب من مواجهة النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سيحدد مستقبل فريق تراكتور خلال الـ48 ساعة المقبلة، سواء بالحضور أو الانسحاب من مباراة النصر، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا".

جاء ذلك بعد الفوضى التي شهدها نادي تراكتور خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما عبرت جماهير النادي من غضبها من مجلس إدارة النادي، والذين طالبوا برحيله.

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وبالفعل استجاب جمشيد نظمي لغضب الجماهير، وتقدم باستقالته من رئاسة نادي تراكتور، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، كثرة مشاكله.

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