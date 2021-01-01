مفاجأة.. لوكاس فاسكيز رفض عرض ريال مدريد الأول لتجديد عقده!

خطوة غير متوقعة..

أوردت تقارير صحفية إسبانية رفض لوكاس فاسكيز العرض الأول الذي قدمته له إدارة ناديه ريال مدريد بشأن تمديد عقده في سانتياجو برنابيو.

عقد فاسكيز الحالي مع الريال ينتهي بنهاية هذا الموسم، وبات الآن يحق له التفاوض أو التوقيع أينما شاء مجانًا، على أن يرحل في الصيف إلى وجهته الجديدة.

صحيح أن فاسكيز في الصيف الماضي رفض عرضًا كبيرًا تلقاه من أحد الأندية القطرية بغية البقاء مع الملكي، لكن الغريب أنه الآن رفض عرض التجديد الأول.

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وبحسب ما قالته صحيفة "ماركا" فإن إدارة الريال تواصلت مع فاسكيز ومنحته عرضًا للبقاء في النادي، إلا أنه لم يلق إعجابه أو قبوله، ليتعقد الموقف كثيرًا بين الطرفين.

اتجاه إدارة الميرينجي في هذه الأيام واضح فيما يتعلق بأن الحفاظ على الآمان الاقتصادي للريال هو الأولوية، لذلك فيبدو أن العرض المُقدم لفاسكيز كان ضعيفًا من الناحية المادية، وهو سبب الرفض.

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عمومًا، أكد فاسكيز للصحافة في أكثر من مناسبة على أن الأولوية لريال مدريد وأنه يريد الاستمرار مع النادي الذي يعشقه، لكن من الواضح أن العرض الذي عرضته إدارة بيريز كان سيئًا لحد رفضه.

فاسكيز البالغ من العمر 29 عامًا يُدرك أن هذه هي الفرصة الأخيرة له في كرة القدم للحصول على عقد كبير نظرًا لتقدمه في العمر، لذلك فمن المنطقي ألا يحدث تفاهم بينه وبين الإدارة إذا كان العرض ضعيفًا.

الجدير بالذكر أن فاسكيز ورغم أنه خرج من الحسابات في الصيف الماضي، تمكن من التحول إلى لاعب مهم جدًا مع زين الدين زيدان، لما يُضفيه للقائمة من عمق بقدرته على اللعب كظهير وكجناح.

كما تجدر الإشارة إلى أن ثمة تقارير إنجليزية قد ادّعت اهتمامًا من مانشستر يونايتد بالتعاقد مع فاسكيز بعد تألقه مؤخرًا، حتى يكون بديلًا لآرون وان بيساكا في الجبهة اليُمنى.