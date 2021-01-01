مفاجأة .. ميسي كاد ينتقل إلى اسكتلندا بسبب "فوتبول مانجر"!

جول يكشف الحقائق وراء الصفقة الغريبة

كان ليونيل ميسي، نجم برشلونة قريباً في عدة مناسبات من الانتقال إلى عدة أندية أخرى، ولكن أحد أغرب تلك المواقف عندما كان على وشك الانتقال إلى اسكتلندا.

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تعود القصة إلى 2004 وقت ظهور ميسي الأول مع برشلونة، في ذلك الحين لم يحظ الأرجنتيني بالفرصة للمشاركة بشكل كبير بسبب صغر سنه وتواجد النجوم الآخرين.

أليكس مكليش، مدرب رينجرز في هذا الوقت، كان وراء الاهتمام بضم ميسي، الأمر الذي كشفه في حوار عام 2017 مع جراهام هنتر في "ذا بيج إنترفيو".

وقال المدرب المخضرم: "نجلي جون يحب لعبة فوتبول مانجر، كان دوماً يعطيني الأسماء الخاصة بلاعبين من أمريكا الجنوبية، ثم في مرة قال لي ليونيل ميسي سيكون الأفضل في العالم".

وأردف: "كان في الثالثة عشر أو الرابعة عشر، كنا نعمل على تقليص عدد اللاعبين في الفريق ونبحث عن الجودة في وسط الميدان، باري فيرجسون رحل إلى بلاكبرن وأردنا لاعباً يثير الجمهور".

وواصل المدير الفني: "يان ووترز اتصل بهينك تين كات، مساعد ريكارد وسأل بخصوص ميسي ولكن قيل لنا مستحيل، ناقشا فكرة الإعارة ولكن كات ظن بأنه صغير للغاية ولن يستفيد من اللعب في اسكتلندا".

وختم: "كات قال نملك فتى صغير يدعى إنييستا وعرض أن نأخذه لأنه يحتاج للعب، ولكن بعد أن شارك وأبهر مع برشلونة أخبروننا أن الأمر صعب الحدوث".

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يذكر أن رينجرز يعيش فترة استفاقة في الموسم الحالي تحت قيادة ستيفن جيرارد ويتصدر ترتيب الدوري المحلية بأريحية كبيرة.