مفاجأة.. راشفورد تراجع عن الانضمام لبرشلونة

بعد أن كان قريبًا من برشلونة.. راشفورد ابتعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماركوس راشفورد قد رفض الانضمام إلى برشلونة بعد مفاوضات سرية تمت بين الفريق الكتالوني ومانشستر يونايتد.

وكان راشفورد على رادار برشلونة في الوقت الذي يبحث فيه الكتلان عن مهاجم يخلف لويس سواريز، ويضع لاوتارو مارتينيز كهدف رئيسي.

وحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن نهاية العام قبل الماضي شهد مفاوضات بين برشلونة ووكيل أعمال ماركوس راشفورد.

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وأفادت الصحيفة الكتالونية أن اللاعب كان في غاية الحماس للانتقال إلى برشلونة وخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني وبجوار النجوم الموجودين في كتالونيا.

ولكن بشكل مفاجئ، تراجعت هذه الرغبة وباءت المفاوضات بالفشل ولم ينجح برشلونة في الانقضاض على المهاجم الإنجليزي الشاب والتعاقد معه.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن المهاجم الدولي الإنجليزي قد قام بتغيير رأيه، وذلك يرجع لأنه في ذلك التوقيت كان لديه شك بأن الذهاب إلى برشلونة في الحادية والعشرين من عمره قرارًا صحيحًا.

وبناء على ذلك، فإن القرار النهائي بالنسبة له كان أنه اختار البقاء مع مانشستر يونايتد لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، وأبقى الباب مفتوح لكل الاحتمالات في المستقبل.

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يذكر أن برشلونة يعتبر قاب قوسين أو أدنى من ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.