مفاجأة.. دوجلاس كوستا يعود إلى بايرن ميونخ

خطوة لم تكن بالحسبان..

سينضم دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، إلى بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية، في خطوة لم تكن متوقعة ولكنها تبدو منطقية.

يوفنتوس كان يسعى للتخلص من كوستا هذا الصيف بسبب كثرة إصاباته ولتقدمه في العمر، كما أنه لم ينجح في إقناع المدرب الجديد أندريا بيرلو بقدراته.

وبحسب ما أكدته مصادر جول المقربة من يوفنتوس، فإن الدولي البرازيلي قد أتم اتفاقه مع إدارة العملاق البافاري، على أن تكون الصفقة بنظام الإعارة لمدة موسم بعد موافقة يوفنتوس على ذلك.

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هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها صاحب الـ30 عامًا القميص البافاري، حيث لعب في بايرن من 2015 وحتى الرحيل إلى اليوفي معارًا في 2017 ثم البيع في صيف 2018 نظير 40 مليون يورو.

انضمام كوستا إلى بايرن ميونخ يأتي في المقام الأول لرغبة هانزي فليك في التعاقد مع جناح بديل بعد عودة إيفان بيرسيتش إلى إنتر وتعثر مفاوضات ضم هودسون أودوي من تشيلسي.

وتُعد صفقة كوستا هي الصفقة الرابعة لبايرن هذا الموسم، بعدما ضم ليروي ساني وألكسندر نوبل وتانجي نيانزو وأخيرًا مارك روكا من إسبانيول.

يذكر أن كوستا شارك مع بايرن ميونخ في 77 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 14 هدفًا وصنع 27 آخرين، بينما لعب مع اليوفي 103 مباراة وسجل 10 وصنع 21 آخرين.