مفاجأة.. برشلونة يقرر عدم الاستئناف ضد عقوبة كومان!

العلاقة بين برشلونة وكومان تشهد توترًا عنيفًا.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا أنه لن يتقدم بطلب جديد إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمحاولة تخفيف عقوبة إيقاف الهولندي رونالد كومان.

كومان تعرض للطرد خلال مباراة برشلونة وقادش التي أقيمت يوم الخميس لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل السلبي، بسبب اعتراضه الشديد على حكم المباراة.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني إيقاف كومان لمباراتين، كانت الأولى ضد ليفانتي وفاز فيها برشلونة بثلاثية نظيفة، والثانية تقام يوم السبت المقبل ضد أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

برشلونة أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن قرار عدم الاستئناف ضد عقوبة كومان.

وجاء في البيان: "برشلونة لن يستأنف على إيقاف المباراة الثانية للمدرب كومان، حيث أن قرار لجنة المسابقات جاء بالحد الأدنى من العقوبة بالإيقاف لمباراتين".

الغريب أن رونالد كومان غاب أيضًا عن مباراة في الموسم الماضي ضد أتلتيكو مدريد بسبب الإيقاف، وفي تلك الحالة كانت المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" وانتهت بالتعادل السلبي.

من ناحية أخرى، قرر برشلونة تقديم خطاب إلى لجنة الاستئناف بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها سيرجيو بوسكيتس، والتي كانت السبب في ثورة كومان ضد حكم مباراة قادش.

وبما أن البطاقة الصفراء لم تمنع قائد برشلونة من خوض مباراة ليفانتي، فقد انتظر النادي الكتالوني حتى يوم الاثنين لتقديم الاستئناف الذي يطالب بإلغاء البطاقة الصفراء، وعدم احتسابها في رصيد بوسكيتس.

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