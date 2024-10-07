إنريكي يكشف مفاجأة: برشلونة فاوضني لأحل محل تشافي!

برشلونة حاول إعادة لويس إنريكي...

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن إدارة برشلونة، قد دخل في مفاوضات معه في وقت سابق لبحث إمكانية العودة مرة أخرى لقيادة الفريق الكتالوني.

وأكد المدرب الإسباني، في الفيلم الوثائقي الذي يحكي تفاصيل حياته الشخصية أن برشلونة، تواصل معه في موسم 2022-2023، لقيادة الفريق بدلًا من تشافي هيرنانديز، بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في الفيلم الوثائقي: "في الواقع في ذلك الموسم كان هناك تواصلًا بين مجلس إدارة برشلونة، ووكيل أعمالي، وحينها سألتهم سؤالًا هل إذا حقق تشافي لقب الدوري والكأس، سيقال أيضًا كما كانت تقول الشائعات، كنت أعلم حينها الإجابة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نهاية الموسم نجح تشافي في تحقيق لقب الدوري، مع الفريق الكتالوني، واستمر لموسم جديد، بينما انضم لويس إنريكي، إلى صفوف باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن اسم لويس إنريكي، قد تم طرحة أيضًا على طاولة برشلونة، في الصيف الماضي، قبل أن يتم التعاقد مع هانز فليك، لقيادة البلوجرانا، في الموسم الحالي ويحقق مع الفريق نتائجًا إيجابية.