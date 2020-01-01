مفاجأة.. برشلونة رفض إعادة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد!

هل كان الأفضل تركه يرحل؟

رفضت إدارة برشلونة العرض المقدم من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي لإعادة أنطوان جريزمان إلى واندا ميتروبوليتانو، وذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية.

الدولي الفرنسي انضم إلى برشلونة في صيف 2019 نظير 125 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقده مع أتلتيكو وقتها، إلا أن موسمه الأول أتى مخيبًا للآمال للغاية.

وبحسب ما أشارت له تقارير "كارسيول ديبورتيفو" فإن أتلتيكو عرض استعادة نجمه السابق من خلال صفقة تبادلية عرض خلالها العديد من أسماء لاعبيه في الصيف الماضي.

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اللاعبون المعروضون كانوا ماريو هيرموسو وتوماس ليمار وكذلك ألفارو موراتا، إلا أن رد برشلونة كان الرفض القطعي للتخلي عن جريزمان أيًا كان نوع الصفقة.

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هذا الرفض يرجع في المقام الأول إلى كلمات الرئيس المستقيل جوزيب ماريا بارتوميو، الذي وضع الفرنسي وقتها في قائمة اللاعبين الباقيين في كامب نو مهما كانت الظروف.

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وبشكلٍ عام، فإن إدارة الأتليتي قررت محاولة ضم جريزمان بسبب العلاقة القوية جدًا التي تربطه بالمدرب دييجو سيميوني، وربما كانت الأمور لتسير باتجاه عودة اللاعب لمدريد إن وافقت إدارة البرسا.

في نهاية المطاف، بقيّ جريزمان في برشلونة ويقدم حاليًا موسمًا ثانيًا سلبيًا للغاية بإحرازه هدفين فقط وصناعته لواحد آخر، وتزداد احتمالية مغادرته النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن جريزمان كان جزءًا من برشلونة الذي هُزِم مساء السبت بهدف نظيف من أتلتيكو مدريد في الليجا، في الانتصار الأول لدييجو سيميوني على البرسا على صعيد الدوري.