مفاجأة.. باريس سان جيرمان يُفكر في إقالة توخيل!

خطوة لم تكن متوقعة..

أفادت تقارير صحفية فرنسية وجود تفكير لدى إدارة باريس سان جيرمان في إقالة مدربهم الحالي توماس توخيل على خلفية فشله في نهائي دوري أبطال أوروبا.

توخيل قاد باريس إلى أفضل نتيجة في تاريخهم الأوروبي ببلوغ النهائي بعد تخطي عقبات بوروسيا دورتموند وأتالانتا ولايبزيج في أدوار خروج المغلوب، قبل أن يصطدم ببايرن ميونخ في النهائي ويخسر بهدف نظيف.

لكن الطريقة التي أدار بها توخيل مباراة بايرن لم تُعجب إدارة بي آس جي بحسب التقارير، لذلك فبدأ ناصر الخليفي في بحث إمكانية الاستغناء عن خدمات الألماني والتعاقد مع مدرب آخر.

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اعتماد توخيل على تشوبو موتينج لا ماورو إيكاردي، مع استبعاد بابلو سارابيا طوال المباراة، كانا من ضمن الأسباب التي تُشكك إدارة باريس في قدرات مدربهم، هذا إلى جانب عدم الإيمان بقدرة المدرب على التعامل في اللحظات الحاسمة.

وخرج توخيل في النسخة قبل الأخيرة من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد الذي لم يكن في أفضل أحواله حينها، وبريمونتادا في قلب ملعب حديقة الأمراء، بينما هذا الموسم هيّمن على كافة البطولات المحلية، إلا أن ذلك ليس كافيًا.

الهدف الأول لإدارة باريس هو تحقيق ذات الأذنين، وحتى الآن فشل توخيل في ذلك حتى وإن وصل إلى النهائي، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول جدوى استمراره وإمكانية أن يحقق أهداف النادي على المدى القصير والطويل أيضًا.

الأسماء المتوقع طرحها حال الاستغناء عن خدمات توخيل يتصدرها بالطبع ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، وصاحب التاريخ المميز في دوري الأبطال بوصوله للنهائي مرتين مع البيانكونيري، إلى جانب ماوريسيو بوتشيتينو، كما سبق وأن طُرِح اسم سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الحالي أيضًا.

الجدير بالذكر أن باريس سيفتتح موسمه في الدوري الفرنسي أمام لينس في العاشر من سبتمبر المقبل، وقد يكون ضيق الوقت وضغط المباريات منقذًا لتوخيل باعتبار أن الإدارة لن تُفضِّل إحداث تغيير جذري الآن.