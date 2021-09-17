مفاجأة.. المال ليس عائقًا أمام إقالة كومان والقرار بيد لابورتا!

هل تتم الإطاحة بالهولندي؟

لن تُشكل الأزمة المالية الراهنة في برشلونة عائقًا أمام إقالة رونالد كومان إن أراد النادي الكتالوني، إذ تتوافر الأموال اللازمة ويبقى الأمر فقط بيد جوان لابورتا في اللحظة الراهنة.

هذا ما ذكرته شبكة "RAC 1" والتي أكدت على أن الوضع حاليًا في كامب نو مشتعل للغاية وأن مستقبل كومان على المحك بأتم معاني الكلمة.

وبعدما خسر برشلونة من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة بدأت الشائعات تسير عن إقالة كومان من منصبه، بل ووصل الأمر إلى مطالبة أعضاء مجلس إدارة النادي بإنهاء رحلة الهولندي فورًا.

كم سيدفع برشلونة لكومان إن قرر إقالته؟

السبب الرئيسي في بقاء كومان في الصيف الماضي هو الأموال، برشلونة حينها لم يمتلك الأموال اللازمة لدفع ثمن إنهاء خدمة أحد أساطيرهم، أما الآن فالوضع مختلف.

12 مليون يورو هو المبلغ الذي ينبغي على إدارة لابورتا دفعه إن أقالت كومان، والآن بعد مبيعات اللاعبين والقرض الأخير الذي تحصل عليه البرسا، يمكن الوفاء بالرقم للمدرب دون أزمات.

صحيح أن الإدارة تدرك أن التخلي عن رقم مثل هذا الآن ليس الأفضل بالنظر للوضع الاقتصادي، لكن في الوقت نفسه، رهن الموسم كاملًا في يد كومان يبدو خيارًا أسوأ بكثير من خسارة المال.

من هم المرشحون لخلافة كومان في تدريب برشلونة؟

في حالة أن تمت الإقالة، يعد اسم مدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز هو الأوفر حظًا لتدريب برشلونة، وإن كانت هناك شكوك حول قبوله المهمة في منتصف الموسم.

الاسم الثاني المرشح بقوة هو جوردي كرويف، بيد أن نجل الأسطورة الهولندية يأبى أن يخلف كومان بسبب علاقة الصداقة القوية التي تربطهما والتي ستنهار إن تواجد في منصبه.

قد تبرز أسماء أخرى في الفترة المقبلة مثل مدرب برشلونة ب سيرجي بارجوان، وقد قالت الصحف حوله أن لابورتا لا يثق بأنه الرجل المثالي في الفترة الراهنة لهذا المنصب العصيب.

هل تتم إقالة كومان من تدريب برشلونة؟

نتائج الفترة المقبلة ولا شيء غيرها هي من ستثبت أو تُقيل كومان من منصبه خصوصًا أن برشلونة يدخل على فترة مكتظة بالمباريات الصعبة والهامة.

على صعيد الدوري الإسباني سوف يلتقي كومان مع غرناطة وليفانتي وقادش، ثم يخرج إلى البرتغال لمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

خسارة أي مباراة من تلك المباريات وبالأخص مباراة بنفيكا قد تعجل بإقالة كومان على الفور.

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