مفاجأة: السبب الوحيد لبقاء كومان مدربًا لبرشلونة هو كرويف!

هل ينقذه ذلك طويلًا؟

بعدما كانت كل الطرق تؤدي إلى إقالة رونالد كومان، خرج رئيس برشلونة جوان لابورتا وأعلن استمرار الهولندي مدربًا للبلوجرانا رغم الهزائم، مما طرح الكثير من علامات الاستفهام حيال ذلك القرار غير المتوقع.

برشلونة خسر من بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، ثم تلقى هزيمة أخرى من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني، لكن لابورتا قال للإعلام بوضوح أن كومان يستحق الثقة وأنه باقٍ في منصبه.

ووفقًا لما نشرته تقارير من الصحف الإسبانية، فإن السبب وراء تغيير قناعة لابورتا بضرورة إقالة كومان ومنح الهولندي فرصة أخرى، هو مواطنه ومستشار الرئيس الكتالوني، جوردي كرويف.

لماذا يؤمن كرويف أن كومان أفضل خيار لبرشلونة؟

طالب جوردي كرويف الرئيس لابورتا باحترام كومان وتاريخه مع برشلونة، واعتبر أن الأفضل للفريق حاليًا هو "حالة الهدوء" وتوفير الاستقرار الفني والإداري.

ليس هذا فحسب، بل إن كرويف شدد للابورتا على أنه من المهين حقًا إقالة كومان بعدما تحمل صيفين هما الأصعب في تاريخ برشلونة خسر خلالهما ليونيل ميسي ولويس سواريز.

كلمات كرويف لقيّت إعجاب لابورتا، الذي اقتنع أن تاريخ كومان كلاعب في برشلونة مع ما مرّ به البرسا من أزمات مالية واقتصادية يفرض عليه منحه فرصة أخرى.

في الوقت نفسه، الإيمان راسخ من الصحف الإسبانية أن لابورتا أراد تعيين كرويف خلفًا لكومان ولو بصورة مؤقتة، لكن الرفض المطلق للهولندي جعله يعيد التفكير في الأمور كلها.

هل تتم إقالة كومان؟

صحيح أن كلمات جوردي كرويف أنقذت كومان قبل التوقف الدولي، لكن لا يتوقع أن تستمر كذلك إن سقط برشلونة في فخ الهزائم مجددًا.

لدى كومان الآن ثلاث مباريات محورية، التعثر في أحدهم على الأرجح سيعني توجيه الشكر له على الفور حتى وإن كان ذلك على عكس قناعة كرويف.

ويلعب برشلونة مع فالنسيا في الدوري الإسباني، ثم يلتقي مع دينامو كييف بمباراة فاصلة بدوري أبطال أوروبا، ثم يستعد لقمة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

لماذا يرفض جوردي كرويف خلافة كومان في تدريب برشلونة؟

يتمتع جوردي كرويف بعلاقة صداقة قوية مع رونالد كومان ممتدة منذ أكثر من 20 عامًا، ويعتبر أن خلافته في تدريب برشلونة بمثابة الخيانة.

في تصريحات سابقة، أكد نجل الأسطورة يوهان كرويف أن مبادئه تمنعه من الإطاحة بكومان والقدوم في محله، وهو ما يفسر إصراره أيضًا على تجديد الثقة بمواطنه.

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