انفراجة لبرشلونة .. فيفا ينقذ النادي الكتالوني من هذا اللاعب

أنباء سعيدة في كامب نو..

سقف الرواتب أزمة كبرى في برشلونة حلها الوحيد الاستغناء عن اللاعبين الفائضين عن الحاجة، محاولات بالفعل قامت بها إدارة جوان لابورتا في الصيف الماضي ونجحت نوعًا ما، مع استمرار بعض غير المرغوب بهم ممن يمثلون عبئًا على الخزينة الكتالونية.

لكن يبدو أن الانفراجة باتت وشيكة في بعض الملفات، والحديث هنا عن صامويل أومتيتي، الذي أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بمقدوره الرحيل مجانًا أخيرًا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

هذا ما تنص عليه قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تمنح أي لاعب حق الرحيل عن ناديه لسبب رياضي مبرر في حال أن لم يشارك بنسبة 10% من إجمالي مباريات فريقه في الموسم المعني.

وحتى الآن، لم يخض أومتيتي أي مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، وهو فعليًا خارج حسابات رونالد كومان بسبب مستواه البدني المتواضع والفني الذي لا صلة له بما كان عليه منذ ثلاثة أعوام.

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وفي حالة أن قرر أومتيتي الرحيل مجانًا عن برشلونة مستندًا على قواعد الفيفا، لن يتم فرض عقوبات رياضية على البلوجرانا رغم احتمالية وجود إلزام بتعويض مادي للاعب بصورة أو بأخرى.

برشلونة الصيف الماضي حاول بكل السبل أن يُنهي كابوس أومتيتي، لكن الدولي الفرنسي دائمًا وأبدًا ما تمسك بالبقاء والقتال على مركزه لدرجة أنه قبل بتخفيض راتبه فقط في سبيل الاستمرار بكامب نو.

لكن الوضع الاقتصادي الراهن للبرسا من جهة، وإدراك اللاعب أنه حتى وإن رحل كومان لن يحصل على فرصة مجددًا بقميص البرسا، يجعل فك هذا الارتباط هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف.

الجدير بالذكر هنا أن عقد أومتيتي لا يزال ممتدًا مع برشلونة حتى صيف 2023، وصحيح أن هناك خسارة مادية برحيل اللاعب مجانًا إن حدث في يناير، ولكنها لا تقارن أبدًا بحجم الخسارة المترتبة على راتبه الضخم وعدم جدوته الرياضية.