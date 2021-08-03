مفاجأة .. إبراهيموفيتش حاول العودة إلى باريس سان جيرمان

ماذا قال الخليفي؟

قام المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بدراسة فكرة العودة مرة أخرى إلى صفوف ناديه السابق باريس سان جيرمان.

المهاجم السويدي سبق أن لعب 4 مواسم مع الفريق الفرنسي، وأصبح من أساطير النادي وفي المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين.

كيف حاول زلاتان العودة؟

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أكدت أن إبراهيموفيتش بذل كل ما لديه من أجل العودة لباريس في صيف عام 2020.

وجاء ذلك بعد تألقه بشكل لافت في موسمه الأول بفترته الثانية مع ميلان، حيث شعر اللاعب بالرغبة في العودة لباريس الذي لعب معه قبل الانتقال لمانشستر يونايتد ثم الدوري الأمريكي.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس وناصر الخليفي رئيس النادي، رفضا هذه الفكرة تمامًا، حيث لم يعتبرا النجم المخضرم ضمن أهدافهما المستقبلية.

وهو ما دفع زلاتان إلى تجديد عقده مع ميلان لموسم آخر، بعد تألقه لمدة 6 أشهر قضاهم مع الفريق بموسم 2019/2020.

ما هو الاتجاه الجديد لباريس؟

النادي الفرنسي يسعى لاستقطاب النجوم كما هو ولكن في اتجاه آخر غير التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش الذي يبلغ من العمر 39 سنة.

النادي تعاقد بالفعل مع جانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينيو فاينالدوم ويريد ضم الفرنسي بول بوجبا.

الحفاظ على كيليان مبابي يأتي كذلك من ضمن خطط الخليفي بعد النجاح في إقناع نيمار بالبقاء.

ماذا قدم زلاتان مع باريس؟

إبرا انضم للفريق الفرنسي في 2012 قادمًا من ميلان مقابل 21 مليون يورو، ورحل عنه إلى مانشستر يونايتد في 2016.

زلاتان يأتي في المركز الثاني ضمن الهدافين التاريخيين لباريس، حيث أحرز 156 هدفًا بصفوفه في 180 مباراة خلف إدينسون كافاني صاحب المركز الأول.

وحصد كذلك العديد من الألقاب المحلية، أهمها 4 بطولات دوري فرنسي ولقبين كأس فرنسا و3 ألقاب كأس الدوري الفرنسي.

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