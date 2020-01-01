مفاجأة.. أوباميكانو يُدمِّر أحلام برشلونة وريال مدريد

خطوة غير متوقعة على الإطلاق..

فجّرت شبكة سكاي شبورتس الألمانية مفاجأة كبيرة بإعلانها أن دايوت أوباميكانو في طريقه لتمديد عقده رفقة ناديه ريد بول لايبزيج بدلًا من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

أوباميكانو هو واحد من أبرز المدافعين في العالم حاليًا، وقد ارتبط اسمه بريال مدريد وغريمه اللدود برشلونة في الأشهر الماضية، كما كان آرسنال أحد الفرق الطامعة في الظفر بخدماته.

بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة دخل أيضًا على الخط التفاوض معه، وذكرت صحيفة "بيلد" أن ثمة اتفاقًا قد تم بين لايبزيج والعملاق البافاري على انتقال أوباميكانو لأليانز آرينا.

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لكن سكاي أكدت على أن أوباميكانو قد اتخذ قراره بالاستمرار لمدة عام آخر في لايبزيج ثم الانتقال إلى أي من كبار أوروبا، على أن يُمدد عقده لعام إضافي لينتهي في صيف 2022.

بيلد سبق وأن أشارت إلى أن عقد صاحب الـ21 عامًا فيه بند يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ في البوندسليجا نظير 60 مليون يورو مقابل مبلغ أكبر للانتقال إلى خارج ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشهد العقد الجديد للفرنسي بندًا شبيهًا بذلك، لكن تفاصيله لا تزال مجهولة، ليصبح مؤكدًا أن أوباميكانو سيكون هو الصراع الأبرز في صيف 2021.

يذكر أوباميكانو قد انتقل إلى لايبزيج في صيف 2017 من الشقيق سالزبورج نظير 10 مليون يورو، وقد خاض هذا الموسم كل المباريات مع كتيبة يوليان ناجلسمان قبل توقف النشاط بفعل فيروس كورونا.

