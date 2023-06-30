مغادر آخر عن تشيلسي.. روبن لوفتوس تشيك ينتقل رسميًا إلى ميلان

لوفتوس تشيك ينتقل رسميًا إلى ميلان!

أعلن نادي تشيلسي رحيل لاعب الوسط الإنجليزي، روبن لوفتوس تشيك، عن ستامفورد بريدج، وانضمامه إلى ميلان الإيطالي.

وانضم لوفتوس تشيك للبلوز، منذ عام 2012، بأكاديمية الشباب، وتمت إعارته مرتين، إلى كريستال بالاس، وفولهام.

انتقل لوفتوس تشيك إلى ميلان، مقابل 16 مليون يورو، بجانب 4 مليون يورو كإضافات.

فيستعد صاحب الـ27 عامًا، للموسم الجديد، للعب تحت قيادة ستيفانو بيولى، بعد تحقيق الفريق المركز الثالث بالدوري الإيطالي.

وشارك لوفتوس تشيك مع تشيلسي، في 33 مباراة، بجميع المسابقات، وصنع خلالهم هدفين فقط.