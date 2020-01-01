مع توقف المسابقات - لا تغييرات في تصنيف فيفا لأبريل

بسبب عدم خوض مباريات مارس

نجح المنتخب البلجيكي الأول، في الحفاظ على صدارته بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تصنيف شهر أبريل

الاتحاد الدولي أجل مباريات التوقف الدوري في مارس بعد تفشي فيروس كورونا.

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بلجيكا تأتي في المركز الأول، وبعدها المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة، ثم إنجلترا وأوروجواي وكرواتيا.

وأما المنتخب البرتغالي بطل دوري الأمم الأوروبية يأتي بالمركز السابع، ثم إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وسويسرا و إيطاليا وهولندا وألمانيا على الترتيب.

ولم يحدث أي تغيير في ترتيب باقي الدوريات عدا منتخب جنوب السودان الذي ارتقى مركزًا واحدًا ليحتل المركز 168.

جدير بالذكر أنّ مباريات يونيو هي الأخرى تم تأجيلها، مما يعني أنّه لن يتم إقامة أي لقاء دولي سوى في سبتمبر المقبل.

وتم تأجيل بطولة أمم أوروبا حتى 2021 وكذك بطولة كوبا أمريكا والألعاب الأولمبية.