تصنيف الفيفا : المنتخب السعودي يحافظ على مركزه

المنتخبات العربية بشكل عام جميعها حافظ على نفس تصنيف الشهر الماضي

حافظ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم تواجده على رأس المنتخبات العربية بشكل عام وفي القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف الفيفا لشهر أبريل.

المنتخبات العربية بشكل عام جميعها حافظ على نفس تصنيف الشهر الماضي، وتواجد كلاً في مركزه، ولا يزال المنتخب القطري هو الأول عربيًا في آسيا يليه المنتخب السعودي.

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وتواجد المنتخب التونسي الـ 27 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا ليُحافظ على نفس مركزه، وحافظ المنتخب الجزائري على مركزه الشهر الماضي حيث حل الـ 35 على الصعيد العالمي والرابع في إفريقيا.

المنتخب المغربي حل في المركز الـ43 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، ثم المنتخب المصري حافظ على نفس مركز الـ51 عالميًا والسابع على الصعيد الإفريقي.

منتخب موريتانيا جاء في المركز الـ100عالميًا محافظًا على نفس ترتيبه، وهو حال المنتخب الليبي الذي حل في المركز الـ101 عالميًا.

على صعيد عرب آسيا، حافظت قطر في الصدارة عربيًا، وتواجد في المركز الـ55 عالميًا والخامس آسيويًا، وحل المنتخب السعودي في المركز الـ67 عالميًا، بينما تواجد المنتخب العراقي في المركز الـ70 عالميُا والإمارات الـ71، والمنتخب السوري جاء في المركز الـ79.

مع توقف المسابقات - لا تغييرات في تصنيف فيفا لأبريل

المنتخب العماني حافظ على نفس التصنيف أيضًا وحل في المركز الـ81، والمنتخب اللبناني في المركز الـ89 عالميًا، والأردن 97 عالميًا، والبحرين الـ99 وأخيرًا فلسطين في المركز الـ103.