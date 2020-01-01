مع اقتراب رحيل راموس .. ريال مدريد يحاول الحفاظ على مودريتش

هل يستمر مودريتش لما بعد 2021؟

يحاول نادي ريال مدريد تمديد عقد لوكا مودريتش، لاعب الفريق، لموسم إضافي، إذ ينتهي عقده في صيف 2021 أي بعد 8 أشهر.

مودريتش انضم إلى صفوف ريال مدريد في 2013 وأصبح من أهم ركائز الفريق خلال الفترة الماضية.

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وحصل لوكا على جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم عام 2018 بعد قيادته لريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا والوصول إلى نهائي المونديال رفقة كرواتيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ ريال مدريد يرغب في الإبقاء على مودريتش في الفريق ولكن لموسم واحد فقط ينتهي في صيف 2022.

وأشارت إلى أنّه رغم تصريحات اللاعب الأخيرة حول رغبته الاعتزال في صفوف النادي الملكي والبقاء لفترة أطول، فإنّ سياسة النادي المتبعة لن تجعله يحصل على عقد لفترة أطول من موسم واحد.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ سيرخيو راموس قد يرحل بنهاية الموسم الجاري عن ريال مدريد، إذ ينتهي عقده في صيف 2021 ولم يتواصل معه النادي الملكي للتمديد.

ويترقب فريقي باريس سان جيرمان ويوفنتوس موقف اللاعب لأجل التعاقد معه بالمجان في يونيو المقبل.

جدير بالذكر أنّ مودريتش كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي لكن اللاعب فضّل البقاء مع ريال مدريد.