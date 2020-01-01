أخبار الانتقالات: يوفنتوس وباريس ينتظران راموس وتشيلسي يؤكد بقاء كانتي

حارس المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو يتوسل لمغادرة مانشستر يونايتد - كما ذكرت صحيفة ذا صن.

لا يريد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أي نوع من المكافآت من الشياطين الحمر، مع رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث يسعى للحصول على وقت لعب منتظم.

جاء روميرو كحارس ثالث بعد دافيد دي خيا ودين هندرسون في ترتيب اختيار الفريق في أولد ترافورد.