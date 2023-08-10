معلومات خطيرة .. هل تأهل النصر إلى نهائي كأس الملك سلمان بـ"مؤامرة سعودية"؟

معلومة صادمة في مباراة النصر والشرطة

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خرج الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بمعلومة مفاجئة؛ بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

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النصر تأهل إلى النهائي العربي الكبير، بعد الفوز (1-0) على نادي الشرطة العراقي، في مباراة المربع الذهبي؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام الهلال، في المشهد الختامي للبطولة، مساء السبت القادم.

وزعم الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، أن مساعدي حكم الفيديو "فار"، ومقيم مباراة النصر والشرطة، من أصحاب الجنسية السعودية؛ متساءلًا "هل يؤثر ذلك على عدالة المنافسة؟!".

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ومن ناحيته.. طالب الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، بفتح تحقيق عاجل، في المعلومات التي ذكرها وليد الفراج عبر برنامجه، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لأنها تلميح بوجود مؤامرة، لمساعدة النصر على التأهل إلى النهائي.

وقال الزايدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إذا المعلومات التي ذكرها الفراج في المقطع (صحيحة)؛ فهذا عمل مهني يشكر عليه".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. إذا لم تكن هذه المعلومات صحيحة؛ فهذا كذب وتضليل، وتشكيك في نزاهة القائمين على البطولات".

جدير بالذكر أن مباراة النصر والشرطة، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ خاصة في لعبة ركلة الجزاء، التي تم احتسابها لنادي النصر، وأسفرت عن هدف التأهل، الذي سجله الأسطرة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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