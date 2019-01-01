معلول يتدرب منفردًا مع الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

الأهلي يسعى للصعود إلى الدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل الأهلي استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا الحاسمة في الوصول إلى الدور المقبل من البطولة.

ويجب على الأهلي تحقيق الفوز في المباراة لضمان التأهل إلى الدور المقبل، في المباراة التي ستقام السبت المقبل على ملعب "برج العرب".

وخاض التونسي علي معلول تدريب منفردًا خلال مران الأهلي، حيث خرج من التدريبات بصحبة خالد محمود طبيب الفريق، قبل أن يعود بالجري منفردًا.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع سعد سمير وحسام عاشور، للحديث في بعض النقاط الهامة قبل المواجهو الحاسمة.

وخاض كلًا من حمدي فتحي ومحمد الشناوي تدريبات تأهيلية في مران اليوم، بسبب الإصابات الذين تعرضوا لها خلال المباريات الأخيرة.

إقرأ أيضًا - أمير مرتضى ردًا على شائعة منشطات طارق حامد: "بلح"

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، خلف شبيبة الساورة المتصدر برصيد 8 نقاط.