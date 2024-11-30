"أريد مياه" .. معلق ديربي الرائد والتعاون يحرج مسؤولي الملعب بطلب غريب!

ماذا حدث في ديربي القصيم؟

شهدت مباراة ديربي القصيم بين الرائد والتعاون، لقطة مثيرة للجدل، بطلها المعلق الرياضي عبد الله الحربي، الذي فاجأ مسؤولي ملعب المباراة بطلبه خلال فعاليات اللقاء.

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وحقق التعاون فوزًا ثمينًا على مضيفه الرائد، بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وخلال الدقيقة 72 من عمر المباراة، فاجأ المعلق عبد الله الحربي، مسؤولي المباراة، بقوله "إلى المسؤولين يتفضلون علينا بمياه، ليس معقولًا أن أعلق لمدة 90 دقيقة بدون مياه، أحدهم يتفضل علينا (الديربي نشّف ريقي)".

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ووقع عبد الفتاح آدم على هدف التعاون في مرمى الرائد، خلال الدقيقة 78، ليقود سكري القصيم، إلى المركز الثامن في جدول دوري روشن، برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز العاشر.

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وحقق التعاون انتصارًا ثمينًا قبل خوض مواجهتين من العيار الثقيل؛ حيث يحل ضيفًا على القوة الجوية العراقي، الأربعاء المُقبل، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يستضيف الأهلي، السبت، في لقاء الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.