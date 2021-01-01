معركة جديدة لرونالدو في يوفنتوس.. ديبالا يعلن التحدي!

من سيتفوق على الآخر؟

كشف باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، عن تحدٍ يجمع بينه وبين زميله كريستيانو رونالدو قد يصل إلى حد المعركة بينهما في الفترة المقبلة.

هذا التحدي يتعلق بوصول أحدهما قبل الآخر إلى الهدف رقم 100 بقميص يوفنتوس على مختلف الأصعدة، حيث يحتاج الأرجنتيني لهدف واحد والبرتغالي لثلاثة.

ورغم كثرة الإصابات والابتعاد عن المشاركة أساسيًا بسببها، لا يزال ديبالا يأمل في أن يتمكن من تحقيق الرقم الصعب مبكرًا عن الدون.

ديبالا في تصريحات صحفية قال "أنا ورونالدو نتحدى بعضنا البعض للوصول إلى 100 هدف مع يوفنتوس، أنا بحاجة إلى هدف واحد فقط بينما لا يزال بحاجة لثلاثة".

كما أضاف مثنيًا على صاحب الـ35 عامًا "يريد دائما الفوز، حتى في التدريبات، وإذا خسر يصبح من الصعب التعامل معه لبضع دقائق".

وكان ديبالا قد شارك هذا الموسم في 20 مباراة فقط سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين، مقابل 38 مباراة لرونالدو سجل خلالهم 32 هدفًا وصنع 4.

الفرصة أمام الثنائي لدخول نادي المئة في يوفنتوس لا تزال قائمة، حيث يتبقى للبيانكونيري 7 مباريات في هذا الموسم، 6 بالدوري الإيطالي وواحدة في نهائي الكأس أمام أتالانتا.