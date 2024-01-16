معركة تاريخية؟.. 19 لاعبًا يقاضون الاتحاد الإنجليزي أمام المحكمة العليا!

أغلب المشتركين في القضية يخططون لعدم الكشف عن هويتهم!

بدأ مجموعة تضم 19 من لاعبي كرة القدم معركة قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي، أمام المحكمة العليا في إنجلترا اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل"، أن "مجموعة اللاعبين يقاضون الاتحاد الإنجليزي، من أجل الحصول على تعويض عن إصابات في الدماغ، وهو ما يمكن أن يصبح معركة قانونية تاريخية".

وأضافت: "معظم المجموعة تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاما، لكن من بينهم لاعبين في الثلاثينيات من العمر، وقد يرتفع الرقم في نهاية المطاف إلى "عدة مئات".

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وأوضحت أن أغلب المشتركين في القضية يخططون لعدم الكشف عن هويتهم، إلا أن الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد كولين جيبسون وجون ستايلز، الذي توفي والده "نوبي" بعد معاناته من الخرف في 2020، من بين أولئك الذين أعلنوا.

وختمت: "تضم المجموعة أيضًا عائلة مدافع مانسفيلد تاون السابق كيفن بيرد، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 70 عامًا".