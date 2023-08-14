معركة أساطير ليفربول على الأراضي السعودية .. جيرارد يروض "أسد النصر" ماني

ستيفن جيرارد انتصر في معركة أساطير ليفربول

SHAHID

نعم هي مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين ولكنها بطابع إنجليزي خالص؛ تلك التي جمعت بين النصر والاتفاق، في الجولة الأولى، مساء اليوم الإثنين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

النجم السنغالي ساديو ماني جاء على رأس تشكيل نادي النصر، بينما دخل الاتفاق "المباراة"، بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، ومتوسط الميدان جوردان هندرسون.

الثلاثي ماني وجيرارد وهندرسون، يجمعهم فريق واحد؛ هو العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث يعتبر الثلاثي، من أفضل من ارتدى قميص الفريق، على مر التاريخ.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفي غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تحمل النجم السنغالي، مسؤولية ضرورة قيادة العالمي، للفوز في المباراة، وحصد أول 3 نقاط في مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

بالفعل.. أعطى ساديو ماني، مؤشرًا قويًا للغاية، على أنه في طريقه لقهر ستيفن جيرارد وجوردان هندرسون؛ عندما افتتح النتيجة للنصر، في الدقيقة الرابعة، مع تشكيله خطورة كبيرة للغاية على مرمى المنافس.

"روح" ستيفن جيرارد القيادية تظهر في الملاعب السعودية

هُنا.. كان يجب على جيرارد أن يتدخل، ويظهر روح القيادة، التي تمتع بها على مدار 26 سنة، في صفوف الفئات السنية والفريق الأول بقلعة الريدز، من 1989 إلى 2015.

وهذا ما يبدو أنه حدث في استراحة ما بين الشوطين؛ حيث دخل الاتفاق، الـ45 دقيقة الثانية من عمر المباراة، بشكل مغاير تمامًا؛ من حيث الروح والأداء الفني بالمستطيل الأخضر.

الاتفاق نجح في قلب النتيجة، وتسجيل ثنائية عن طريق روبن كايسون وموسى ديمبيلي، في الدقيقتين 47 و53؛ ليحصد جيرارد وهندرسون، ثلاث نقاط غالية في أول ظهور بمسابقة دوري روشن السعودي.

SHAHID