معجزة طبية جديدة! .. كيليان مبابي يعود إلى قائمة ريال مدريد و"السبب قد يكون عاطفيًا"

مبابي تعرض للإصابة وغاب عن الديربي أمام أتلتيكو مدريد..

"هل هي معجزة طبية أم ماذا؟"؛ الحديث هُنا عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، والذي تعرض للإصابة، في الأسبوع الماضي.

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ريال مدريد أعلن إصابة مبابي "25 سنة"، على مستوى عضلة الفخذ، خلال فوز الفريق الأول على ديبورتيفو ألافيس (3-2)، مساء يوم 24 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

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ولم يحدد العملاق الإسباني وقتها، مدة غياب المهاجم الفرنسي عن الملاعب؛ إلا أن كافة التقارير الإعلامية أكدت على أنه لن يعود إلى مباريات فريقه، قبل ثلاثة أسابيع كاملة "21 يومًا".

لكن.. جاءت المفاجأة الكبرى مساء اليوم الإثنين، عندما أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي تستعد مواجهة ليل الفرنسي، الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.

قائمة الفريق الملكي ضمت اسم مبابي بـ"شكل مفاجئ"؛ ليكون بذلك قد غاب لمدة 6 أيام فقط عن الملاعب، على الرغم من تأكيدات ابتعاده لثلاثة أسابيع.

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وعن ذلك يقول راديو مونت كارلو الفرنسي: "مبابي انضم إلى قائمة ريال مدريد؛ لكنه.. لن يلعب مواجهة ليل بشكل كامل"، مؤكدًا على أن اللاعب سيخوض جزءًا من المباراة فقط.

وكشف راديو مونت كارلو عن أن مبابي، قد لا يخوض أي دقيقة في المباراة أيضًا، إذا أظهرت الاختبارات التي سيخضع لها اليوم الإثنين، بأنه غير جاهز بشكل كامل؛ وهُنا.. سيكون استدعائه مجرد أمر عاطفي فقط.

وأشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل، يضم في صفوفه اللاعب الشاب إيثان مبابي، شقيق كيليان؛ حيث أعرب مهاجم ريال مدريد منذ القرعة، عن تطلعه للعب أمام أخيه، لأنه سيكون بمثابة الأمر العاطفي بالنسبة له.

إيثان يبلغ من العمر 17 سنة فقط، ويجيد في مركز خط الوسط؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل الانتقال إلى ليل، في صيف العام الحالي، وبعقد لمدة 3 سنوات.