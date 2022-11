معجزة سعودية وصمود تونسي مغربي .. العرب ليسوا في قطر للتمثيل المشرف!

مقولة "التمثيل المُشرف" هي جملة اخترعها من لا يمكنه الخروج عن نص وتغيير السيناريو، لذلك قرر تزيين عجزه وتحسين صورته بهذا الوهم.

البعض كان يستخدم هذه الجملة لتبرير المشاركات الباهتة للمنتخبات العربية في المحافل الكبرى، ولكن العرب في كأس العالم قطر 2022 قرروا رفع شعار التحدي.

المعجزات ممكنة، حتى لو كانت على حساب ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين المرشح للفوز بالمونديال، واسألوا هيرفي رينارد ورفاقه بالمنتخب السعودي حتى يدلونكم على الطريق.

ولكن الأخضر ليس وحده، الآن قامت المغرب ببداية جيدة ومميزة للبطولة بالتعادل مع كرواتيا من دون أهداف بل كانت الأقرب من الفوز واستحقته، لتؤكد أن الأحلام ممكنة وليست بعيدة كما يُصور البعض..

الآمال كانت مُعلقة على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، ليمنحنا صورة مبهرة مثل التي شاهدناها في الافتتاح التاريخي للبطولة.

ولكن لسوء الحظ فشل الفريق في تقديم المطلوب منه، ليسقط في فخ الهزيمة أمام الإكوادور بثنائية نظيفة، ليكون في مأزق ضد هولندا والسنغال.

ومع ذلك، لا بأس، السعودية منحت العرب الكثير من الأسباب للفخر في هذا المحفل الكبير، بعدما رفضت عبارة التمثيل المشرف، وقامت باللعب ضد الأرجنتين مثل أي خصم طبيعي.

Saudi Arabia's Mohammed Al Owais is the Player of the Match. He made FIVE saves against Argentina 🧱🏆 pic.twitter.com/m1f5CuvXcb