معاناة ميسي مستمرة .. تحديد موقف البرغوث من المشاركة مع إنتر ميامي ضد نيويورك

القلق يتزايد في إنتر ميامي...

تستمر معاناة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مع الإصابات التي تبعده عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، وتأكد غيابه عن مباراة فريقه القادمة أمام نيويورك سيتي.

ويستعد إنتر ميامي، لمواجهة نيويورك سيتي، مساء السبت القادم في الجولة السابعة من الدوري الأمريكي، الذي يحتل فيه فريق ميسي المركز الثاني بعشر نقاط.

وقال خافيير موراليس، المدرب المساعد في فريق إنتر ميامي، بالمؤتمر الصحفي للمباراة، عن حالة ليونيل الصحية: "ميسي يعمل مع أخصائيي العلاج الطبيعي، ولكنه سيغيب عن المباراة القادمة".

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وأضاف: "لن يكون متاحًا في قائمتنا، ولكننا نبذل قصارى جهدنا ليكون معنا في المباراة التي تليها، ميسي يواصل العمل مع الطاقم الطبي".

وكان اللاعب صاحب الـ 36 عامًا، قد خاض مع الفريق الأمريكي في الموسم الحالي أول ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف ولكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.