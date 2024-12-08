"العنصرية طاردت صلاح في فرنسا" لاعب ليفربول يكشف عن موقف محرج للنجم المصري!

صلاح عانى من العنصرية في فرنسا...

كشف إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، عن تعرض زميله ونجم الفريق، محمد صلاح، إلى بعض التصرفات العنصرية أثناء زيارته لفرنسا، في إحدى المرات.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، تصريحات كوناتي التي قال فيها: "في أحد الأيام وصل صلاح إلى باريس، وفي المطار لم يتعرف عليه بعض الأشخاص ودخل أحد المتاجر، وتحدث معه أحد الموظفين بطريقة عنصرية".

وتابع: "وعندما تعرف عليه أحد الأشخاص، تغيرت لهجة الموظفين بشكل كبير، بالنسبة لنا يجب أن تكون شخصية مشهورة كي تحصل على الاعجاب المطلوب".

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وأضاف: "محمد صلاح شخص صبور للغاية في هذا النوع من المواقف، إنه لا يتفاعل معها أو يعيرها أي انتباه، إنه يعرف قيمته وقد تقبل بالفعل العالم الذي نعيش فيه".

جدير بالذكر أن ليفربول، قد دخل في مفاوضات مع الفرعون المصري، لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بينما تعمل إدارة الريدز، أيضًا على تجديد عقد كوناتي، الذي ينتهي في صيف 2026.