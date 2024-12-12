"لا أستطيع النوم وأواجه صعوبات في هضم الطعام" .. جوارديولا يكشف عن معاناته مع مانشستر سيتي!

بيب جوارديولا يعاني...

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بأنه يمر بمرحلة نفسية صعبة، ويعاني على المستوى البدني، ولا يستطيع النوم بسبب تراجع النتائج لفريقه مؤخرًا.

ويعاني الفريق السماوي بشكل واضح هذا الموسم، وكان من فصول تلك المعاناة هي الخسارة من يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي، عند النقطة الثامنة، في المركز الـ 22 من ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي في المركز الرابع من ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة.

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وقال جوارديولا في حواره مع "برايم فيديو سبورت": "نعم لقد وضعت أظافري على وجهي وأنفي، أنا شخص متوتر في بعض الأحيان، ولدي أوقات سيئة وارتكب الكثير من الأخطاء، أنا أنام بشكل سيئ ولا أهضم الطعام جيدًا، يجب أن أتناول طعامًا خفيفًا مثل حساء فقط في المساء".

وتابع: "ولكنني نفس المدرب الذي حقق البطولات قبل بضعة أشهر، أنا لا أحارب حالتي الذهنية، إن كانت سيئة فهي سيئة بالفعل وأعلم أنها ستمر وتتغير، وكذلك الأمر إن كانت حالتي الذهنية جيدة، أعلم أنها ستمر".

وردًا على التكهنات حول مستقبله وهل يمكن أن يُقال من تدريب مانشستر سيتي؟، قال بيب جوارديولا: "إذا حدث وأقالني مانشستر سيتي، ماذا يمكنك أن أفعل!، الحياة لا تسير بالطريقة التي يريدها الشخص".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لاستضافة الجار، مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل ضمن قمة مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.