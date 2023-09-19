معاملة خاصة للغاية في ليفربول .. الخمور ممنوعة بجوار اسم محمد صلاح!

النجم المصري ليس كغيره!

نال النجم المصري محمد صلاح معاملة خاصة للغاية من قبل ناديه ليفربول خلال الأيام الماضية، بالتحديد بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام وولفرهامبتون.

جاء هذا بعد أن حصد النجم المصري جائزة رجل المباراة التي يقدمها أحد رعاة ليفربول، لكن المشكلة كانت أن ذلك الراعي هو شركة خمور.

المعاملة الخاصة ظهرت عندما قرر ليفربول الإعلان عن صلاح كرجل للمباراة دون وضع اسم أو شعار الشركة الراعية، على عكس الأسابيع السابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث ظهر اسم الشركة الراعية أثناء الإعلان عن حصول أليسون بيكر وداروين نونيز والصفقة الجديدة دومينيك سوبوسلاي على نفس الجائزة هذا الموسم.

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جدير بالذكر أن صلاح كان قد صنع هدفين وتسبب في الثالث أمام وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بثلاثية نظيفة.