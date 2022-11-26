في ذكرى وفاة مارادونا .. ميسي يكتب تاريخه الخاص في كأس العالم مع الأرجنتين!

ليونيل ميسي يعادل الرقم الخاص بدييجو أرماندو مارادونا مع الأرجنتين في كأس العالم.

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطنه دييجو أرماندو مارادونا في رقم خاص للغاية كأكثر من شاركوا رفقة المنتخب في كأس العالم.

جاء هذا في لقاء الجولة الثانية للأرجنتين بدور المجموعات أمام المنتخب المكسيكي الذي كان قد تعادل في لقاء الجولة الأولى أمام بولندا.

ليونيل وصل إلى المباراة رقم 21 في كأس العالم الخامس له، وفك التساوي الذي كان بينه وبين زميله السابق في برشلونة خافيير ماسكيرانو والذي يملك 20 مباراة في البطولة.

القائمة تضم أيضًا ماريو كيمبس في المركز الثالث برصيد 18 مباراة وهو الأعلى بين كل من شاركوا في ثلاثة كؤوس عالم.

وبعد بداية الشوط الثاني نجح ليونيل في معادلة ماردونا في رقمه التهديفي بثمانية أهداف في كأس العالم، كثاني أكثر من سجل للأرجنتين خلف جابرييل باتيستوتا صاحب العشرة أهداف.

جدير بالذكر أن ليونيل أمامه فرصة تاريخيه لينفرد بذلك الرقم حال خاض مباراة الجولة الثالثة أمام بولندا، وقد يوسع الفارق لو استمرت الأرجنتين في البطولة.