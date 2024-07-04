مطالب ليل الضخمة تدفع ريال مدريد نحو الدوري الإيطالي لضم بديل ناتشو

اسم جديد على قائمة أهداف النادي الإسباني

يعتبر ليني يورو مدافع ليل الفرنسي، هو الخيار المفضل لريال مدريد لتدعيم خط الدفاع هذا الصيف، ولكن الأمور تبدو معقدة في الوقت الحالي.

ويعتبر التعاقد مع قلب دفاع جديد هو الأولوية الأهم لريال في الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل المدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي، ومع طلب ليل الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على بيع لاعبه، قرر الميرينجي البحث عن أهداف أخرى.

صحيفة "Ok Diario" قالت إنه في حالة تمسك ليل بهذا المبلغ الضخم للتخلي عن النجم الشاب، سيتوجه ريال نحو المدافع الألماني يان أوريل بيسيك لاعب فريق إنتر.

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ويعتبر المدرب كارلو أنشيلوتي من المعجبين باللاعب البالغ من العمر 23 سنة، وذلك لتقديمه مستويات جيدة مع إنتر خلال الموسم الماضي، رغم عدم ظهوره بصفة أساسية بتشكيل المدرب سيموني إنزاجي.

وكان بيسيك قد انضم لإنتر في يوليو 2023 قادمًا من نادي آرهوس الدنماركي مقابل 7 ملايين يورو، وشارك في 21 مباراة بكل البطولات الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.