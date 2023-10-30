مطالبات بعقوبة تأديبية كبيرة! .. حقيقة خصم نقاط من الهلال بعد واقعة الأهلي

تطورت قانونية حاسمة في أزمة كلاسيكو الهلال والأهلي

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رغم مرور 3 أيام تقريبًا؛ إلا أن أصداء كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الهلال والأهلي، لا تزال تهز الشارع الرياضي السعودي.

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الهلال فاز على الأهلي (3-1)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وخلال الساعات الماضية.. انتشر مقطع فيديو؛ يظهر توجيه الجماهير الهلالية، إساءات "غير أخلاقية" للنادي الأهلي، في الكلاسيكو.

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وفي هذا السياق.. طالب الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، بتوقيع عقوبات تأديبية على الهلال، أكبر من الغرامة المالية؛ في إشارة إلى خصم نقاط أو حرمان من الجماهير.

وكتب الشمراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ما حدث من جمهور الهلال، يحتاج إلى قرار تأديبي أكبر من الغرامة المالية، حتى لا نسمع بعضه في مدرجات أخرى.. صمتكم حتى الآن مستفز".

وسخر الإعلامي فهد الروقي، من مطالبات الشمراني؛ قائلًا: "ويكون القرار التأديبي؛ إعطاء الأهلي النقاط الثلاث، يتجمّل بها".

ومن ناحيتهم.. حسم أكثر من مصدر قانوني، في مقدمتهم سعود الرمان، الجدل بشأن إمكانية خصم نقاط من الهلال أو حرمانه من جماهيره؛ بعد واقعة كلاسيكو الأهلي.

وقال الرمان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في حل صحت الألفاظ المذكورة بالمقطع المرفق؛ فأن الزعيم، يستحق عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال، استنادًا للمادة 51 من لائحة الانضباط والأخلاق".

أما رئيس لجنة الانضباط سابقًا فهد القحيز، أكد على أن توقيع أي عقوبة على نادي الهلال، مشروط بتقديم الأهلي "شكوى رسمية"؛ خاصة أن مراقب المباراة، لم يدون في تقريره، هذه الواقعة.

وشدد القحيز، على أن عقوبة الهلال، إذا تم التأكد من صحة هتافات جماهيره المسيئة، لن تتخطى الـ50 ألف ريال "غرامة مالية"، نافيًا بذلك إمكانية خصم نقاط أو حرمان الفريق من جماهيره.

ووصف الإعلامي الرياضي علي المرشود من جانبه، عدم تدوين مراقب المباراة، لإساءات جماهير نادي الهلال بـ"الخطير جدًا"، إن صح هذا الأمر.

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