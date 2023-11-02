"بعد مطالبات طرده من السعودية بسبب حركته المشينة" .. الانضباط تعاقب طارق حامد رسميًا

تعرض لعاصفة من الانتقادات الجماهيرية

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي ضمك؛ على خلفية مباراة فريقه أمام الخليج.

طارق قام بحركة "مشينة" بيده؛ بعد تنفيذة ضربة جزائية، في المباراة التي شهدت خسارة ضمك أمام الخليج، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

هذه الحركة؛ تسببت في هجوم جماهيري عنيف على النجم المصري، وسط مطالبات بـ"طرده" من السعودية؛ لمخالفته العادات والتقاليد وعكسه صورة سلبية عن المسابقات الكروية في المملكة، والتي أصبحت محط أنظار العالم أجمع.

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وفي هذا السياق.. أعلنت "الانضباط" في بيان رسمي، إيقاف حامد "مباراتين" بجميع المسابقات، مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي.

وكشفت اللجنة، عن أن طارق حامد، قام بارتكاب "سلوك غير رياضي"؛ وذلك وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي، حيث تم تشديد العقوبة، وفقًا للمادة (39-4) من اللائحة.

جدير بالذكر أن حامد انتقل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى ضمك، في صيف العام الحالي.