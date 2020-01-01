مطالبات بإلغاء الميركاتو الصيفي وتوقعات أخرى بتحول كرة القدم إلى كرة سلة

آثار كورونا..

توقع فابيو باراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أن تتحول كرة القدم إلى شبيهة بكرة السلة الأمريكية NBA فيما يتعلق بسوق الانتقالات المقبلة نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب كورونا تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة سوف تتضاعف حال إلغاء الدوري، وكذلك الحال في أغلب إن لم يكن كل دول العالم.

لا يزال من غير المعروف متى سيُفتح سوق الانتقالات الصيفية ومتى سيغلق في ظل التوقعات بأن تُستأنف البطولات المؤجلة في الصيف مما يتعارض مع عقود اللاعبين وموعد الميركاتو.

المزيد من الفرق

بدوره، عقّب باراتشي على الأمر قائلًا "سيشهد الميركاتو العديد من الصفقات التبادلية، سيجعل كرة القدم في وضع قريب من وضع كرة السلة الأمريكية.".

وأتم في هذا الصدد "من المتوقع أن تستفيد بعض الأندية من هذه الأزمة الاقتصادية العامة بسبب وجود أساس اقتصادي قوي لديها، على سبيل المثال، بعض الأندية الألمانية.".

بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر، توقع هو الآخر بأن تنخفض الأسعار كثيرًا ويكون سوق الانتقالات ضعيفًا، ووافق باراتشي الرأي في أن الأندية ستلجأ لخيار الصفقات التبادلية.

فيما كان لأندريا بريتا، المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد، رأي آخر، حيث طالب بأن يتم إلغاء الميركاتو الصيفي واستمرار الفرق بقائمتها الحالية من أجل تنافس عادل.

الإيطالي قال "بالنسبة لي، فإنني أرى أن بالمقدور القضاء على السوق الصيفية لتزامنها مع نهاية أغلب البطولات والبقاء بالقوائم الحالية حتى الوصول إلى السوق الشتوية.".

واختتم بقوله "سيكون حينها إعادة فتح السوق أكثر منطقية، ففي تلك الفترة ستكون الأندية قد أدركت خسائرها ولديها الإحساس بالاستثمار، انخفاض الأسعار سيكون واقعًا على الجميع.".

يذكر أن صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان نظير 222 مليون يورو في صيف 2018 قد تسببت في تضخم أسعار الانتقالات بشكل كبير جدًا، ولكن يبدو أن كورونا ستقضي على هذا التقدم في وقت قريب.

