بعد مطالبات إبعاد الاتحاد من كأس العالم للأندية .. كانتي يوجه رسالة للجماهير

رسالة كانتي للجماهير قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

زادت الأصوت الجماهيرية والإعلامية، المطالبة بإبعاد نادي الاتحاد، عن المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في ديسمبر القادم.

الاتحاد يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية؛ على أن يلتقي الأهلي المصري في الدور الثاني، حال تأهله رسميًا.

وبسبب التراجع الكبير في نتائج العميد الاتحادي.. طالب قطاع كبير من الإعلاميين والجماهير، بإبعاد الفريق من هذا الحدث المونديالي، وإشراك النصر أو الهلال بدلًا منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. طمأن النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل المشاركة العالمية.

وأكد كانتي في تصريحات لشبكة "SSC"، بعد الخسارة أمام الشباب، على أن نتائج الفريق السيئة، في الفترة الماضية؛ لن تؤثر على العميد الاتحادي، في مسابقة كأس العالم للأندية.

ووعد النجم الفرنسي، الجماهير الاتحادية والسعودية، بالعمل على تصحيح الأخطاء، والمنافسة بقوة في المباريات التي تسبق المونديال، بمسابقتي دوري روشن السعودي وأبطال آسيا.

وعن الخسارة أمام الشباب.. اعتبر كانتي، أن سوء الحظ حال دون تحقيق فريقه للانتصار، خاصة أن الاتحاد ظهر بشكل أفضل، في الشوط الأول؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد خسر (0-1) أمام الشباب، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليتجمد عند النقطة 21، في المركز السادس "مؤقتًا".