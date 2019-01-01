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كأس السوبر الإيطالي

مطالبات بانسحاب ميلان ويوفنتوس من السوبر بسبب قوانين السعودية

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الأحداث تتصاعد في الساعات الأخيرة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ازدادت حدة الاحتجاجات في الأوساط الإيطالية في الساعات الأخيرة على إقامة لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان بالمملكة العربية السعودية على إثر منع دخول السيدات بمفردهم لمدرجات ملعب المباراة.

ويُفترض أن يُلعب اللقاء في السادس عشر من الشهر الجاري في ملعب الملك عبدالله بجدة بين بطل الدوري والكأس يوفنتوس، ووصيف الكأس ميلان.

وطالبت "كوريري ديلا سيرا" بانسحاب الفريقين من خوض المباراة في المملكة بعد القرار بعدم السماح بدخول السيدات بمفردهم للملعب، وتخصيص مدرج خاص بهم.

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وانتشر دعاوي على صفحات التواصل الاجتماعية بإيطاليا تطالب بمقاطعة المباراة حتى على التلفاز، ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل جماهير الفريقين، والإيطاليين عموماً.

وانتقدت عدد من الصحف الإيطالية والكتاب البارزين  موقف الاتحاد الإيطالي والناديين من الموافقة على لوائح حضور السيدات للمباراة وطريقة بيع التذاكر ولعب المباراة في المملكة السعودية في العموم.

يُذكر أن السوبر الإيطالي سبق واستضافته عدة مدن عربية في الماضي، إذ لُعب في طرابلس بليبيا في 2002، وفي عامي 2014 و2016 بالعاصمة القطرية الدوحة.

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