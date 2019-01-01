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تقارير - تعديلات محتملة بخصوص لمسة اليد

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التعمد من عدمه يثير اختلافات كبيرة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عازم على إعادة مناقشة تفسير لمسة اليد في كرة القدم وإجراء بعض التعديلات حول عقوبتها بالفترة المقبلة.

وازداد الجدل مؤخراً بخصوص مدى التعمد في لمسات اليد والاختلاف في الحكم على الأمر بين الحكام، خصوصاً عند الرجوع لتقنية الفيديو.

وقال لوكا ماريلي، الحكم السابق، مع راديو "سي آر سي": "كما اتفقنا في اجتماع نوفمبر الماضي، الاتحاد الدولي لقوانين اللعبة سيُلغي مبدأ لمسة اليد المتعمدة".

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وأضاف: "الأمر يحتاج لوضوح أكثر، بالوقت الراهن صراحة لا يوجد أحد يفهم أي شيء، سنلغي القديم ونبدأ من الصفر".

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وأكمل: "سنناقش الأمر في مارس، خصوصاً بعدما كشف حكم الفيديو مشاكل عدة بخصوص الأمر".

وعاد ماريلي للحديث عن واقعة العنصرية في لقاء إنتر ونابولي الأخير: "الخطأ كان في تطبيق البروتوكول الخاص بإيقاف المباراة كما وضح الاتحاد الأوروبي في بيانه".

وختم: "ولكن البيان لم يوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الحكم لإيقافها، الحكم يجب أن يعود لرئيس الأمن بالملعب لفعل هذا الأمر".

وكان لقاء إنتر ونابولي شهد عدة هتافات عنصرية بحق كاليدو كوليبالي، مدافع البارتينوبي، واُنتقد باولو ماتزوليني حكم اللقاء بسبب عدم إيقاف المباراة وقتها.

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