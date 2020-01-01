مصير فيتوريا مع النصر مُهدد بسبب فنربشخه التركي

كان فيتوريا قد عاد إلى البرتغال، في ظل توقف الدوري السعودي، الذي لن يعود قبل أغسطس المقبل

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن غموض مصير المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع نادي النصر السعودي خلال الفترة المُقبلة.

وفجرت صحيفة "أبولا" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى أن فيتوريا على رأس المرشحين لتدريب نادي فنربخشه التركي.

الصحيفة أكدت أن هناك لقاء جمع فيتوريا مع رئيس النادي التركي من أجل التفاوض معه بشأن تدريب فنربخشه خلال الموسم المُقبل.

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وأضافت الصحيفة أن فيتوريا سيغادر النصر بعد عام ونصف من توليه المسئولية الفنية للعالمي، وحصد معه على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.

فيتوريا تولى تدريب النصر السعودي في فبراير 2019، حيث نجح في قيادة الفريق الأصفر للتتويج ببطولتي الدوري السعودي، وكأس السوبر المحلي.

وكان فيتوريا قد عاد إلى البرتغال، في ظل توقف الدوري السعودي، الذي لن يعود قبل أغسطس المقبل.

يُذكر أن عقد فيتوريا سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهناك رغبة لدرى إدارة العالمي للتجديد، ولكن لم يتم حسم القرار حتى الآن.