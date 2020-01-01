حضرنا ولم نجدكم .. ناصر الشمراني جعل نفسه مثارًا للسخرية بسبب "هيا تعال"

قصتنا اليوم بطلها اللاعب ناصر الشمراني مهاجم نادي الهلال

تشهد مباريات الهلال والنصر على مدار تاريخها العديد من الأحداث التي لا تُنسى ، بل وتركت ذكريات أكثر من رائعة تؤكد على قيمة ديربي الرياض.

وتحمل مواجهة ديربي الرياض أحداثًا تاريخيًا لا يُمكن نسيانها بالتأكيد، فمثل هذه المباريات لا تُلعب في أرضية الملاعب فقط، وإنما قبل وبعد المباريات، سواء بتصريحات مُثيرة أو ردود أفعال من الجماهير.

قصتنا اليوم بطلها اللاعب ناصر الشمراني مهاجم نادي الهلال حينها، والذي توعد المنافس التقليدي نادي النصر بالمقولة الشهيرة "هيا تعال".

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وخرج الشمراني عبر مقطع مرئي عقب نهاية مباراة الأهلي والنصر، وهو يتغنى بانتصار الأول العريض على الثاني، قبل أن يختم حديثه قائلاً "هيّا تعال".

وكانت هذه الكملة بمثابة إشارة تهديد للأصفر الذي تقلص الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر إلى نقطتين قبل دخول ديربي الرياض الذي كان سيجمد رصيد النصر ويرفع الأهلي إلى الصدارة.

كلمة "الزلزال" ناصر الشمراني تحولت حينها إلى أشهر وسط عبر "تويتر"، تبعه ظهور ناصر الشمراني في أكثر من مقطع مصور بعد مباراة، وفي جلسة خاصة، وفي إحدى الحصص التدريبية، وهو يُردد نفس الكملة.

ولم تكن هذه الكلمة فأل خير على الهلال قبل ديربي العاصمة، الذي كان سيجمد رصيد النصر في حال فوز الهلال ويمنح الأهلي الصدارة إذا انتصر على التعاون، إلا أن النصر تغلب على الهلال بهدف دون مقابل في الوقت الذي تعادل فيه الأهلي مع التعاون ليتوج النصر بطلاً للدوري في موسم 2014ـ2015.

الأمر لم يتوقف هنا بل كانت البداية، حينما سخر رئيس نادي النصر حينما سمو فيصل بن تركي من جماهير الهلال في تصريحات تلفزيونية عقب فوز فريقه بمباراة الديربي بهدف دون رد، والتتويج بلقب الدوري.

وقال بن تركي في تصريحات تلفزيونية إن فريقه الهلال لم يقدم مستوى جيد خلال المباراة، مشيرًا إلى أن مباريات الديربي كانت تتطلب الهدوء من اللاعبين.

وتحدث كحيلان عن تيفو جماهير الهلال الذي منعه الأمن من الظهور قائلاً : جماهير الهلال أعدت تيفو قبل المباراة وكتبت عليه "هيا تعال" نحن جيناكم وما لقينا أحد.

الأمر تواصل عن طريق نشر عدة فيديوهات للاعبي النصر عقب التتويج باللقب، وكذلك عدد من لاعبي الشباب مثل نايف هزازي ووليد عبدالله وغيرهم وهم يرددون جملة "هيا تعال" بشكل مثير للسخرية، لتسيطر تلك الجملة على الشعب السعودي بأكمله خلال هذه الفترة.

ولم يقف استعمال الجملة عند النصراويون فقط، بل امتد ذلك إلى لاعبي الاتحاد، حيث ظهر محمد نور في مقطع مصور من مطار الملك خالد الدولي حيث يستعد للمغادرة إلى جدة بعد نهاية مباراة فريقه أمام الشباب وهو يبارك للنصر الحصول على البطولة ويقول "هيا تعال".

حتى بعد نهاية مباراة الديربي التي طار النصر بنقاطها وبطولة الدوري، لازالت " هيّا تعال" تتردد كثيراً بين اللاعبين أنفسهم، وبالتأكيد لم يترك الجماهير تلك الفرصة دون السخرية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر الشمراني خرج بعدها بنفسه للكشف عن حقيقة تحدي النصر بهذه الكلمة قائلاً : “لم أتحدى النصر، وعندما قلت عبارة هيا تعال، هم حسبوها على أنفسهم، و لكني للأمانة لم أكن أقصد النصر”.

وأضاف الشمراني حينها : "هيا تعال باتت كلمة الموسم والمواسم المقبلة، وهي متداولة في المنطقة الغربية وقديمة وليس لها أهداف أخرى، وقد ذكرناها في السنوات الماضية عبر فيديوهات ولكنها لم تظهر للجماهير".