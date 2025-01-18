“لن يلعب في الليجا”.. كشف مصير شتشيسني في برشلونة!

ما مصير شتشيسني مع برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى برشلونة، من المشاركة مع الفريق الكتالوني، خلال الفترة القادمة.

وكان الحارس البولندي، قد انضم إلى برشلونة، في أكتوبر الماضي، لتعويض غياب تير شتيجن، الذي تعرض إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومنذ انضمام شتشيسني، لم يشارك إلا في ثلاث مباريات بمختلف المسابقات، واحدة في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراتي كأس السوبر الإسباني، قبل حصوله على بطاقة حمراء في النهائي أمام ريال مدريد.

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وبحسب ما ذكره فيكتور نافارو الصحفي في إذاعة "كوبي" فإن الجهاز الفني للفريق الكتالوني، قرر الاعتماد على شتشيسني، في مباريات دوري أبطال أوروبا، بينما سيحرس عرين برشلونة، في مباريات الدوري الإسباني، الحارس بينيا.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة بنفيكا، مساء الثلاثاء القادم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.