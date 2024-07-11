بعد تألقه في اليورو .. هل يغادر النجم الجورجي إيطاليا؟

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي من الرحيل عن النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق كفاراتسخيليا مع منتخب جورجيا في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليًا في ألمانيا، حيث قاده إلى عبور دور المجموعات في مشاركته الأولى، لكنه ودع البطولة من ثمن النهائي على يد منتخب إسبانيا.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا)، عن ماموكا جوجيلي، وكيل كفاراتسخيليا، أن مصير اللاعب الجورجي الآن في يد أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي.

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وأضاف: " إذا أراد دي لورينتيس بيع كفارا فسوف يرحل اللاعب هذا الصيف. أما إذا أراد رئيس نابولي بقاء اللاعب في النادي فسيعرض عليه تمديد عقده قريبًا واللاعب سيرحب بذلك".

وتابع وكيل اللاعب الجورجي: "خطط نابولي واضحة جدًا.. تم عرض عقد جديد على كفاراتسخيليا للبقاء في نابولي، واللاعب ليس للبيع".

وكان والد كفاراتسخيليا قد أعلن في وقت سابق، رغبة نجله في الرحيل عن نابولي هذا الصيف، قبل أن يرد النادي الجنوبي ببيان صارم أكد خلاله أنه صاحب القرار الأول والأخير في مستقبل اللاعب الجورجي.

وعلق رئيس نابولي آنذاك، قائلًا: "لا توجد أي مشكلة بشأن كفاراتسخيليا. سنجلس معه ومع وكلائه ونعرض عليهم عقد التجديد"، حيث يرفض دي لورينتيس التفريط في خدمات اللاعب مع محاولات باريس سان جيرمان لخطفه.

وكان دي لورينتيس قد فتح النار على ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بسبب دخول الأخير في مفاوضات مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب الفريق البارتينوبي.