مصيبة لآرسنال وصدمة في المركز العاشر .. حاسب آلي خارق يتوقع ترتيب الدوري الإنجليزي!

هل تصدق التوقعات؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حسابات قام بها حاسب آلي خارق من أجل معرفة الشكل النهائي لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "صن" عن "BETSiE" حيث توقع الحاسب أن يحصد مانشستر سيتي الدوري مرة أخرى.

التوقعات جاءت بمانشستر سيتي في المركز الأول بمتوسط نقاط 83 نقطة من 100 ألف عملية توقع واحتمال، وجاء خلف منه آرسنال بمتوسط 81.5 نقطة، أي أقل من البطل بنقطة ونصف فقط وهو سيناريو قاتل لو تحقق.

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أما ليفربول فحل ثالثًا بـ 78 نقطة ونيوكاسل رابعًا بـ 74.2 نقطة، وأستون فيلا خامسًا وتشيلسي وتوتنهام وبرايتون وبرنتيفورد في المراكز السادس والسابع والثامن والتاسع بالترتيب.

أما المفاجأة والصاعقة كانت وجود مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 56.6 نقطة، ولو حدث ذلك فسيعني أن الشياطين الحمر سينهوا البطولة في أسوأ مركز تاريخيًا لهم.

جدير بالذكر أن الترتيب الحالي للدوري الإنجليزي يشهد تصدر آرسنال وخلفه ليفربول ومانشستر سيتي في أول ثلاث مراكز، بينما يحل مانشستر يونايتد سابعًا.