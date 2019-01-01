مصمم قميص يوفنتوس يدافع عن فكرته المثيرة للجدل

هكذا دافع المصمم عن نفسه

دافع مصمم قميص يوفنتوس عن فكرته، وذلك بعد ردود أفعال مشجعي النادي العنيفة، والتي وصلت لحد اتهام شركة الملابس والأحذية الرياضي بنسف تاريخ وهوية السيدة العجوز.

وسجلت شريحة لا يُستهان بها من عشاق البيانكونيري، اعتراضها على تصميم القميص الجديد، نظرًا لإزالة الخطوط البيضاء والسوداء التي كانت تميزه على مدار أكثر من 100 عامًا، وذلك عكس ما روجت إليه شركة الملابس الألمانية، أن القميص سيحدث طفرة في عالم الموضة.

وقال مدير قسم تصميم قمصان فرق كرة القدم في شركة "أديداس" لشبكة ESPN الأمريكية "نحن نعرف الطريقة التي استقبل بها قميص يوفنتوس، ودائمًا نفضل استقبال القمصان بشكل جيد".

وأضاف عن مقارنة جماهير اليوفي قميصهم الجديد بقمصان أودينيزي وسيينا "من الواضح أنه عندما تقوم بعمل جرئ جدًا، تكون هناك ردود أفعال في البداية، وعمومًا أحيانًا تستغرق القمصان الجديدة وقتًا أفضل لتصبح أفضل".

هل يحققون الفوز الخامس على التوالي أمام السبيرز لأول مرة في التاريخ؟ 😲#UnstoppableTogether #PowerHorse pic.twitter.com/qXcG53LOeC — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وختم مرافعة دفاعه عن تصميمه "قد يحتاج فترة أطول للتأقلم عليه الجماهير، لكني اعتدت على ذلك، وفي نفس الوقت معجب بالقميص، ولكل منا رأيه الخاص، ونعتقد أن التمسك بالقمصان التقليدية لا يدفع الأمور إلى الأمام".