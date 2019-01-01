أمير مرتضى يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الزمالك

مصطفى فتحي خضع للكشف الطبي في ألمانيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن موعد عودة مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأبيض من ألمانيا.

مصطفى فتحي خضع للكشف الطبي في ألمانيا من أجل الكشف عن موقفه من الإصابة التي يُعاني منها اللاعب.

وتأكد غياب مصطفى فتحي جناح الزمالك لمدة ما بين 8 أسابيع إلى 12 أسبوعًا وذلك بعد الفحوصات الكاملة التي خضع لها اللاعب في ألمانيا.

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وكان اللاعب قد غادر إلى ألمانيا الثلاثاء الماضي للخضوع لفحص طبي شامل لتحديد مدى إصابته في الركبة.

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وأكد المشرف على الكرة إن اللاعب سيعود اليوم الجمعة من ألمانيا، بصبحة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك بعد إجراء عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراحي.