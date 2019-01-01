النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

أمير مرتضى يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الزمالك

آخر تحديث
التعليقات()
zamalek vs Mamelodi Sundowns 23-10-2016
مصطفى فتحي خضع للكشف الطبي في ألمانيا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن موعد عودة مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأبيض من ألمانيا.

مصطفى فتحي خضع للكشف الطبي في ألمانيا من أجل الكشف عن موقفه من الإصابة التي يُعاني منها اللاعب.

وتأكد غياب مصطفى فتحي جناح الزمالك لمدة ما بين 8 أسابيع إلى 12 أسبوعًا وذلك بعد الفحوصات الكاملة التي خضع لها اللاعب في ألمانيا.

وكان اللاعب قد غادر إلى ألمانيا الثلاثاء الماضي للخضوع لفحص طبي شامل لتحديد مدى إصابته في الركبة.

اختيارات المحررين

خاص جول | تيرشتيجن: راكيتيش أكثر من ساعدني وحلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا

وأكد المشرف على الكرة إن اللاعب سيعود اليوم الجمعة من ألمانيا، بصبحة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك بعد إجراء عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراحي.

إغلاق