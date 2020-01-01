البرازيلي ريفالدو يكشف سبب رفضه الانضمام للاتحاد السعودي

لماذا رفض ريفالدو الانتقال إلى الاتحاد السعودي؟

كشف النجم البرازيلي المعتزل، ريفالدو فيريرا، أحد أساطير الكرة البرازيلية، عن كواليس رفضه الانضمام لصفوف نادي الاتحاد السعودي عام 2004.

ريفالدو يمتلك مسيرة كبيرة داخل المستطيل الأخضر قبل اعتزاله، حيث لعب للكثير من الأندية، أبرزها برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، قبل خوض تجارب أوروبية وبرازيلية عديدة.

وأشارت صحيفة "بولتون نيوز" الإنجليزية، إلى أن ريفالدو رفض عرض نادي الاتحاد، بالإضافة لعروض أخرى جائته من إسبانيا وروسيا خلال عام 2004.

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وأكدت الصحيفة على أن ريفالدو كان يفكر في استكمال مشواره في البطولات الأوروبية، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه في التواجد بتشكيل المنتخب البرازيلي.

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يذكر أن منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السابق، كانت له واقعة بشأن التعاقد مع ريفالدو، حيث أكد خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، على أنه نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي، يقضي بضمه في 2004.

وخرج بعدها ريفالدو ونفى تصريحات البلوي بأنه وافق على الانضمام للاتحاد، ولكنه لم ينفي المفاوضات مع النادي السعودي.