مصر وكينيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مصر ضد كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون

مصر 0 × 0 كينيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ ركنية للمنتخب المصري تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

28’ دخول كليف نياكيا وخروج أيوب تيمبي كليف نياكيا بسبب الإصابة

27’ توقف اللقاء لسقوط أحد لاعبي المنتخب الكيني ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

26’ محاولة التوغل من محمود كهربا من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها من أمامه

25’ تمريرة طولية فى إتجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

23’ انطلاقة من ميشيل أولونجا من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة أرضية خطيرة لكن تصدي لها الحارس محمد الشناوي وامسكها بثبات

21’ ضغط من لاعبي المنتخب الكيني ومحاولات على مرمي المنتخب المصري فى هذه الدقائق

20’ هجمة خطيرة لمنتخب كينيا عن طريق أيوب تيمبي الذي راوغ الدفاع وسدد كرة قوية لكن أمسكها محمد الشناوي بثبات

18’ تسديدة من محمود كهربا من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

17’ تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

16’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ ركنية للمنتخب الكيني نفذها أيوب تيمبي بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة

13’ سيطرة من لاعبي المنتخب المصري وضغط على دفاعات منتخب كينيا

12’ ركنية لمنتخب مصر من يمين المنطقة تنفذ بعرضية من محمود كهربا لداخل المنطقة تلقاها أحمد حجازي برأسية لكن أمسكها الحارس بثبات

11’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب المصري فى منتصف الميدان

10’ دخول الحارس إيان أوتيينو وخروج باتريك ماتاسي للإصابة

6’ مازال الحارس باتريك ماتاسي يتلقي العلاج ويبدو انه غير قادر على استكمال المباراة

4’ توقف اللقاء لسقوط حارس مرمي المنتخب الكيني باتريك ماتاسي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

3’ خطأ من حارس المنتخب الكيني فى إبعاد الكرة يستخلصها كهربا ويمررها إلى تريزيجيه على حدود المنطقة لكنه سددها تسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر

2’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح منتخب مصر بعد تدخل قوي على طارق حامد

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

طاقم التحكيم: الكاميروني اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول وساندا أوماريو مساعد ثان، وبلايزي نجوا حكم رابع المراقب الجيبوتي يوسف جيدي

🔴 الكاميروني اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول وساندا أوماريو مساعد ثان، وبلايزي نجوا حكم رابع

المراقب الجيبوتي يوسف جيدي #Efa #Efasocial pic.twitter.com/FwN8NtxjBG — EFA.eg (@EFA) November 14, 2019

البدلاء / جونستون أوموروا / جيسي ويري / كليف نياكيا / بونيفيس موتشيري / هارون شكافا / هيلاري وانديرا / كينيث موجونا / اجاي اكومو

يبدأ سيباستيان مونييه مدرب منتخب كينيا بطريقة ( 3/5/2) وتضم كلًا من باتريك ماتاسي / صامويل أولواندي / جوش أشينج أونيانجو / جوزيف أوكومو / إيريك جوهانا / لاورينس أوشينج جوما / فيكتور وانياما / إيريك أوما / جوهانا أومولو / ميشيل أولونجا / أيوب تيمبي

البدلاء / رامي ربيعة / حسام حسن / كريم طارق / أحمد سيد زيزو / أحمد جمعة / أيمن أشرف / محمد عواد / محمد النني / محمود وحيد / محمد هاني / باهر المحمدي / مروان حمدي

يبدأ المدرب حسام البدري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / أحمد فتحي / أحمد حجازي / محمود علاء / عبدالله جمعة / طارق حامد / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي أفشة / تريزيجيه / محمود كهربا

تشكيل الفريقين:

البدري قاد منتخب مصر في مباراتين وديتين غير رسميتين، الأولى في التوقف الماضي أمام بوتسوانا وانتصر المنتخب بشق الأنفس أيضًا بهدف نظيف، فيما كانت مباراة ليبيريا هي الثانية له.

مباراة كينيا تعد هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب الجديد حسام البدري، والذي تولى مهمة المنتخب خلفًا لخافيير أجيري بعد الفشل المذري في كأس الأمم الإفريقية الماضية بمصر، والتي توِّج بها منتخب الجزائر.

وقد حقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا على ضيفه ليبيريا في المباراة الودية الدولية الودية التي أُقيمت مساء الخميس بهدف نظيف من توقيع حمدي فتحي، ليُثار القلق داخل الأبواب المصرية لا سيما وفي ظل الأداء المتواضع.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مصر ضد كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./