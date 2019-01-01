أحمد حسن عن خسارة مصر: التوفيق لا يُساند إلا "الملتزمين"

عميد لاعبي العالم يتحدث عن خروج مصر من كأس أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر سابقًا أن اللاعبين يتحملون المسؤولية الأكبر في خروج الفريق من كأس أمم أفريقيا.

وخسرت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد لتخرج من دور الـ16 للبطولة التي تستضيفها حاليًا على ملاعبها.

وقال أحمد حسين عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار المصرية "أجيري أخطأ كثيرًا في الاختيارات، أفقد نفسه كل الحلول المناسبة والمفيدة للمنتخب، ترك العديد من اللاعبين الجيدين مثل كهربا ورمضان صبحي وعبد الله جمعة وغيرهم".

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استدرك قائلًا "لكن أجيري لا يتحمل مسؤولية الخروج من البطولة، القضية تخص اللاعبين أنفسهم، كان ينقصهم الحماس والرغبة، كما أن ما حدث في قضية عمرو وردة ترك أثره على الجميع، البعض يفوز حين لا يُقدم أداءً جيدًا، لكن التوفيق لا يُساند إلا الملتزمين".

أضاف "البعض أصابه الضيق مما كتبته على تويتر حول أن قوة محمد صلاح تجاوزت اتحاد الكرة المصري، لكننا نرى النتيجة الآن. نحن حذرنا كثيرًا من سوء أداء المنتخب خلال الدور الأول، واليوم نرى نتيجة كل هذا".

"أنا كنت ممكن لا يروق له المدرب السابق كوبر، لكن يُحسب له فرض شخصيته على المنتخب وفرضه الالتزام على الجميع، وقد رأينا ما فعله مع رمضان صبحي، التوفيق يقف مع الفريق حين يسعى له الجميع، حين يُظهر اللاعبون الروح القتالية المطلوبة، حين يُفرض الالتزام والانضباط على الجميع، كان يُمكن أن نخسر أمام كوت ديفوار في بطولة 2006 لكن دروجبا أهدر الفرصة بغرابة، هذا هو التوفيق".

أتم "كنا جيل ممتاز وكل منا يُمثل فريق لوحده، لكننا جميعًا كنا نجتهد ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على اسم مصر، كنت أتمنى من اللاعبين إظهار الروح القتالية المطلوبة وبغض النظر عن أي أمور فنية، هذا أكثر ما يُحزنني ويُشعرني بالاستياء من المنتخب".

فنيًا، قال نجم أندرلخت السابق أن أبرز مشاكل المنتخب كانت في وسط الملعب، لأن الجميع لم يُقدم الأداء المطلوب والتحول من الدفاع للهجوم ونقل الكرة للأمام كان سيئًا للغاية، ودفاعيًا كان من السهل تجاوز مجموعة الوسط ومواجهة الدفاع.