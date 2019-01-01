طارق دياب: جوارديولا لم يكن ليفوز مع مصر

المحلل التونسي يتحدث عن خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برأ المحلل التونسي طارق دياب ساحة المدرب المكسيكي خافيير أجيري من مسؤولية خروج مصر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وخسرت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد لتخرج من ثمن نهائي البطولة التي تستضيفها حتى الـ21 من يوليو الجاري.

ورأى وزير الرياضة التونسي السابق أن اللاعبين يتحملون المسؤولية الكاملة لخروج المنتخب من البطولة، إذ لا يصل مستواهم الفني والبدني للدرجة المطلوبة للفوز باللقب.

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مضيفًا "أجيري لم يُخطئ كثيرًا في الخيارات، رأينا رمضان صبحي ومحمود كهربا مع المنتخب ولم يُقدما الكثير، الوحيد الذي يُسأل عنه هو الظهير الأيسر للزمالك (عبد الله جمعة)".

تابع "بيب جوارديولا نفسه لن يستطيع فعل شيء مع هذا المنتخب والفوز بالبطولة، لأن مستوى جودة اللاعبين أقل من هذا الأمر وتلك المشكلة الرئيسية".

يُذكر أن اختيارات أجيري لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة تعرضت للعديد من الانتقادات سواء من الصحافة الرياضية أو الجمهور الكروي، إذ اندهش العديد من غياب أسماء مثل رمضان صبحي وعمرو السولية ومحمود كهربا وعبد الله جمعة مقابل ضم لاعبين مثل علي غزال وأحمد حسن كوكا.